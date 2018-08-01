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Кто теперь тренирует игроков ФК «Осиповичи»?

02.08.2018 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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«Показывать игру для болельщиков!»

Недавно в ФК «Осиповичи» произошли значительные кадровые перестановки. Прежде всего это касается должности главного тренера: вместо покинувшего команду 25-летнего Дениса Дригалева клуб возглавил 27-летний Константин Чахов.

Кто теперь тренирует игроков ФК «Осиповичи»?

Через два дня после первой тренировки молодой коуч вывел команду на матч с «Горками» (0:0). И если с первого раза взять три очка не удалось из-за проблемы с некомплектом игроков, то уже в минувшую среду, пополнившись рядом новичков, команда одержала уверенную победу над минским «Энергетиком-БГАТУ» (3:0).

Родился Константин 10 августа 1990 года в Речице. Учился на кафедре физвоспитания Гомельского госуниверситета им. Франциска Скорины, а также окончил магистратуру и аспирантуру. Этой зимой зачислен на тренерские курсы по программе «В-диплом УЕФА».

В 2013-2015 гг. воспитанники молодого тренера играли в юношеских чемпионатах страны за ФК «Речица-97», а в 2016 г. было решено заявить гомельскую команду «ДЮСШ-ДСК» во вторую лигу чемпионата Беларуси. Чахов стал главным тренером. Дебют вышел непростым, ведь основу команды составляли 16-17-летние ребята, которым конкурировать с более опытными клубами было сложно — заняли 12 место из 13.

В 2017 г. случился фактический переезд «ДЮСШ-ДСК» в Речицу: коуч вместе со многими подопечными перебрался в созданную за несколько недель до старта чемпионата команду «Спутник». К молодым игрокам добавились опытные футболисты, что дало результат: 5 место из 14 по итогам сезона. В нынешнем году ставилась уже более серьезная цель — выход в первую лигу, однако к середине июля команда находилась на пятой строке, отставая от второго места на 7 очков. Руководство клуба решило внести радикальные изменения, пригласив нового главного тренера и игроков (в том числе шестерых из «Осиповичей»). Чахову предложили остаться в тренерском штабе на одной из должностей, но он решил покинуть команду.

Произошла своего рода рокировка, и специалист занял должность главного тренера в «Осиповичах». Определяющими стали опыт работы в детско-юношеском футболе, чемпионате Беларуси и собственные амбиции и желание.

— За последние три года поработал с двумя коллективами во второй лиге. Оба раза строил игру, команду, структуру, — рассказывает Константин. — Сегодня в Осиповичах есть все возможности, чтобы также организовать свою игру. Потому мне это и интересно. Новые эмоции, смена обстановки — почему бы и нет? Нужно провести быструю селекцию, есть ряд футболистов «на карандаше», которых мы могли бы сюда пригласить на просмотр. Исходя из возможностей, нужно за-крыть важные позиции, скомпоновать полноценный боеспособный состав. И, естественно, в каждом матче пытаться играть на результат, побеждать, вырывать очки и голы, показывать игру для болельщиков.

Павел ОСТРОУХ.

 
 
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«Показывать игру для болельщиков!» Недавно в ФК «Осиповичи» произошли значительные кадровые перестановки. Прежде всего это касается должности главного...
 
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