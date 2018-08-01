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Белорусский теннисист из третьей сотни обыграл 28-ю ракетку мира и теперь сыграет с 4-м номером рейтинга

02.08.2018 12:01 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 2 августа. Белорусский 25-летний теннисист Егор Герасимов (№ 301 рейтинга ATP) на крупном турнире в Мексике с призовым фондом 808 тысяч долларов во втором круге обыграл 28-ю ракетку мира американца Сэма Куэрри.

Противостояние белоруса и американца 2 августа получилось крайне упорным. Герасимов победил в трех сетах — 7:5, 5:7, 7:6. В 1/4 финала белорус сыграет с 4-й ракеткой мира и первым сеяным игроком на турнире аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 августа. Белорусский 25-летний теннисист Егор Герасимов (№ 301 рейтинга ATP) на крупном турнире в Мексике с призовым фондом 808 тысяч долларов во втором круге...
 
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