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Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Ему грозит лишение прав и 15 суток ареста
02.08.2018 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Федор Смолов рассказал, что был за рулем своего автомобиля, когда тот попал в аварию.
Игрока сборной России допросила полиция Краснодарского края и тот признал вину, сообщает телеграм-канал Mash.
Представители правоохранительных органов встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар».
Федор рассказал, что был за рулем своего BMW, когда снес ограду. Смолов сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.
Теперь нападающий ждет суда — за оставление ДТП его могут лишить прав и арестовать на 15 суток.
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Нападающий Федор Смолов рассказал, что был за рулем своего автомобиля, когда тот попал в аварию.
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