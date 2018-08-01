ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Ему грозит лишение прав и 15 суток ареста

02.08.2018 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Федор Смолов рассказал, что был за рулем своего автомобиля, когда тот попал в аварию.

Игрока сборной России допросила полиция Краснодарского края и тот признал вину, сообщает телеграм-канал Mash.

Представители правоохранительных органов встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар».

Федор рассказал, что был за рулем своего BMW, когда снес ограду. Смолов сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.

Теперь нападающий ждет суда — за оставление ДТП его могут лишить прав и арестовать на 15 суток.

В Краснодаре разбили BMW Федора Смолова. За рулем, возможно, был не он

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Федор Смолов рассказал, что был за рулем своего автомобиля, когда тот попал в аварию.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧЕ-2018. Беларусь в Глазго представят 13 спортсменов, Шкурдай, Санкович и Герасименя в Шотландии не выступит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика