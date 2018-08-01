Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Ему грозит лишение прав и 15 суток ареста

Нападающий Федор Смолов рассказал, что был за рулем своего автомобиля, когда тот попал в аварию.

Игрока сборной России допросила полиция Краснодарского края и тот признал вину, сообщает телеграм-канал Mash.

Представители правоохранительных органов встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар».

Федор рассказал, что был за рулем своего BMW, когда снес ограду. Смолов сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.

Теперь нападающий ждет суда — за оставление ДТП его могут лишить прав и арестовать на 15 суток.

В Краснодаре разбили BMW Федора Смолова. За рулем, возможно, был не он