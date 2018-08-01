ЧЕ-2018. Беларусь в Глазго представят 13 спортсменов, Шкурдай, Санкович и Герасименя в Шотландии не выступит

3 августа впервые в истории стартует объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Соревнования в 2018 году пройдут в Глазго и Берлине. В рамках турнира будут разыграны титулы чемпионов Европы в водных видах спорта, велоспорте, гимнастике, гребле, триатлоне, легкой атлетике и гольфе. Ожидается, что участие в состязаниях примут около 4500 человек. Континентальный форум в таком формате будет проходить раз в четыре года.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет с 3 по 9 августа в шотландском городе Глазго.

Беларусь представят 13 спортсменов: Григорий Пекарский (50 м баттерфляй), Юлия Хитрая (50 м вольный стиль), Евгений Цуркин (50, 100, 200 м баттерфляй), Егор Додолев (50 м баттерфляй), Виктор Стаселович (50, 100 м на спине, 50 баттерфляй), Илья Шиманович (50, 100, 200 м брасс), Никита Цмыг (50, 100, 200 м на спине), Виктор Красочко (50, 100 м вольный стиль), Анастасия Кулешова (50, 100 м баттерфляй, 100 вольный стиль), Алина Змушко (50 брасс), Антон Латкин (50, 100 вольный стиль), Анастасия Коряковская (50 м вольный стиль) и Максим Делендик (50 м на спине).

Помимо перечисленных атлетов, нормативы на ЧЕ-2018 в нескольких дисциплинах выполнила 15-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай, но белоруска нынешний сезон посвящает исключительно юниорским стартам. Павел Санкович пропустит континентальное первенство по семейным обстоятельствам. Как сообщалось ранее, Александра Герасименя готовится стать матерью .