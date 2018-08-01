|
«Барселона» согласовала трансфер Видаля
02.08.2018 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может стать игроком «Барселоны».
Как сообщает Sport.es, каталонцы начали переговоры с чилийцем около недели назад, на данный момент согласованы условия трансфера как с «Баварией», так и с самим футболистом.
«Барселона» заплатит за Видаля около 30 миллионов евро.
Сообщается, что 31-летний хавбек в ближайшие дни вылетит в Барселону для прохождения медобследования и подписания контракта.
Также косвенным подтверждением возможного трансфера можно считать недавнее видео, записанное сыном Видаля Алонсито. Молодой человек на своем YouTube-канале рассказал, что у отца имеется два предложения: от «Интера» и «Барселоны».
Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек согласовал контракт с «Интером».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может стать игроком «Барселоны».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)