«Барселона» согласовала трансфер Видаля

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, каталонцы начали переговоры с чилийцем около недели назад, на данный момент согласованы условия трансфера как с «Баварией», так и с самим футболистом.

«Барселона» заплатит за Видаля около 30 миллионов евро.

Сообщается, что 31-летний хавбек в ближайшие дни вылетит в Барселону для прохождения медобследования и подписания контракта.

Также косвенным подтверждением возможного трансфера можно считать недавнее видео, записанное сыном Видаля Алонсито. Молодой человек на своем YouTube-канале рассказал, что у отца имеется два предложения: от «Интера» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек согласовал контракт с «Интером».