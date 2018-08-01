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Cyber.sports.ru ищет редактора соцсетей
02.08.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вы фанатично любите киберспорт. Вы понимаете, что современное медиа – это не только унылый пересказ вчерашних событий, но и молниеносная живая реакция на них в режиме реального времени. Вы всегда мечтали работать, не выходя из дома, и часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами.
Если все это – правда, вам повезло: мы открываем вакансию редактора соцсетей.
От вас:
– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.
– Умение отделять виральный контент от проходного.
– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.
– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.
– Понимание алгоритмов ВК, твиттера и фейсбука.
– Владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (инфографика, видеографика – да, мы делаем и такое).
– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.
– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).
Задачи:
– Делать соцсети Cyber.sports.ru самыми мощными в рунете.
– Делать киберспорт лучше.
– Веселиться.
От нас:
– Работа мечты, классный коллектив и все такое.
– Индивидуальный график (только для лучших) и возможность работать удаленно.
Если вы дочитали до конца и поняли, что не подходите, кликайте дальше (например, на
Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (он, кстати, не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на novokshenov@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».
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Вы фанатично любите киберспорт.
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