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Cyber.sports.ru ищет редактора соцсетей

02.08.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вы фанатично любите киберспорт. Вы понимаете, что современное медиа – это не только унылый пересказ вчерашних событий, но и молниеносная живая реакция на них в режиме реального времени. Вы всегда мечтали работать, не выходя из дома, и часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами.

Если все это – правда, вам повезло: мы открываем вакансию редактора соцсетей.

От вас:

– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.

– Понимание алгоритмов ВК, твиттера и фейсбука.

– Владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (инфографика, видеографика – да, мы делаем и такое).

– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Задачи:

– Делать соцсети Cyber.sports.ru самыми мощными в рунете.

– Делать киберспорт лучше.

– Веселиться.

От нас:

– Работа мечты, классный коллектив и все такое.

– Индивидуальный график (только для лучших) и возможность работать удаленно.

Если вы дочитали до конца и поняли, что не подходите, кликайте дальше (например, на классный текст про то, как PPD первым догадался построить команду вокруг суперзвезды и потом на этом же погорел).

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (он, кстати, не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на novokshenov@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».

 
 
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