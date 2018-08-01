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Главный тренер ДАКа Гибалла: «Поздравляю минское «Динамо» с победой. Для нашей команды уровень соперника оказался слишком высок»

02.08.2018 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер словацкого ДАКа Петер Гибалла поделился мнением о проигрыше минскому «Динамо» (1:4, первая игра 1:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

«Прежде всего, поздравляю «Динамо» с победой. Для нашей команды уровень соперника оказался слишком высок. Выбрали схему 4-4-2 с ромбом. У наших двух защитников была инструкция подниматься повыше. Мы рисковали, причем делали это осознанно, потому что нам нужно было забивать три гола. Это было частью нашего плана. Тем не менее такая наша расстановка открывала свободные зоны и давала больше возможностей сопернику. Мы теряли мяч, и нас за это наказывали.

Второй тайм для нас тоже начался очень плохо. Второй гол – вброс мяча из аута. Не знаю, был или не был пенальти, но сейчас уже нет смысла об этом рассуждать, потому что игра закончена. «Динамо» играло очень быстро и очень хорошо. Для наших молодых игроков их уровень оказался слишком высоким. Если в первой игре, у нас были шансы на благоприятный исход, сегодня, надо признать, соперник нам их не оставил», – сказал Гибалла.

 
 
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Главный тренер словацкого ДАКа Петер Гибалла поделился мнением о проигрыше минскому «Динамо» (1:4, первая игра 1:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы,...
 
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