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Брестское «Динамо» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с кипрским «Аполлоном»
02.08.2018 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» сыграло вничью с греческим «Атромитосом» (1:1, первая игра 4:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышло в следующую стадию.
Отметим, что команда Алексея Шпилевского по ходу встречи уступала со счетом 0:1, что гарантировало брестчанам вылет из розыгрыша. Однако в добавленное время Павел Нехайчик
Команда Алексея Шпилевского в третьем раунде встретится с кипрским клубом «Аполлон», который сегодня прошел «Железничар» (3:1, первая игра 2:1).
Матчи пройдут 9 и 16 августа.
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Брестское «Динамо» сыграло вничью с греческим «Атромитосом» (1:1, первая игра 4:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышло в...
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