Брестское «Динамо» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с кипрским «Аполлоном»

Брестское «Динамо» сыграло вничью с греческим «Атромитосом» (1:1, первая игра 4:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышло в следующую стадию.

Отметим, что команда Алексея Шпилевского по ходу встречи уступала со счетом 0:1, что гарантировало брестчанам вылет из розыгрыша. Однако в добавленное время Павел Нехайчик сравнял счет и выбил «Атромитос».

Команда Алексея Шпилевского в третьем раунде встретится с кипрским клубом «Аполлон», который сегодня прошел «Железничар» (3:1, первая игра 2:1).

Матчи пройдут 9 и 16 августа.