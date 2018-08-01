 Бонуччи вернулся в «Ювентус», Игуаин и Кальдара перешли в «Милан»

«Милан» и «Ювентус» официально объявили о тройном переходе игроков.

В «старую сеньору» вернулся защитник Леонардо Бонуччи, в обратном направлении проследовали форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара. Итальянец заключил с миланцами контракт сроком до 2023 года.

Официальные суммы трансферов не называются, но ранее сообщалось, что Игуаин будет арендован «Миланом» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.

Что касается Бонуччи и Кальдары – здесь «Милан» и «Ювентус» договорились о прямом обмене без доплат.









Фото: официальные сайты «Милана» и «Ювентуса»