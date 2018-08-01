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Бонуччи вернулся в «Ювентус», Игуаин и Кальдара перешли в «Милан»
02.08.2018 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» и «Ювентус» официально объявили о тройном переходе игроков.
В «старую сеньору» вернулся защитник Леонардо Бонуччи, в обратном направлении проследовали форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара. Итальянец заключил с миланцами контракт сроком до 2023 года.
Официальные суммы трансферов не называются, но ранее сообщалось, что Игуаин будет арендован «Миланом» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.
Что касается Бонуччи и Кальдары – здесь «Милан» и «Ювентус» договорились о прямом обмене без доплат.
Фото: официальные сайты «Милана» и «Ювентуса»
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«Милан» и «Ювентус» официально объявили о тройном переходе игроков.
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