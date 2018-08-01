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Лига Европы. АЗ против «Кайрата» Политевича, «Апполон» – «Железничар» и другие матчи

02.08.2018 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Домжале Словения – Уфа Россия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
2 августа, 21.30, «Спортни Парк»
Онлайн матча
ДомжалеМилич, Мельняк, Широк, Клеменчич, Добровольц, Хусмани, Ибричич, Ибраими, Гнезда-Черин, Муян, Бизяк.
УфаБеленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, Йокич, Игбоун, Фатаи.
Предупреждения:
Йокич (36), Ибраими (36).

Первая игра: 0:0.

Тракай Литва – Партизан Сербия 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
2 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 10 Осипов, 1:1 – 45 Милетич.
ТракайШведкаускас, Боровскис, Осипов, Янушевскис, Траоре (Муканья, 58), Билялетдинов, Чижас, Шиленас, Маразас (Алишаускас, 86), Казлаускас, Еременко.
ПартизанСтойкович, Здьелар, Милетич, Вальенте, Энаке, Милетич, Пантич (Джерлек, 75), Косович, Рикарду Гомеш (Ожегович, 82), Сума, Янкович (Иванович, 88).
Предупреждения:
Вальенте (24), Сума (38), Рикарду Гомеш (81).
Удаление:
Сума (53).

Первая игра: 0:1.

Витесс Голландия – Вииторул Румыния 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.00, «ГелреДом»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 23 Матавж, 2:0 – 48 Линссен, 2:1 – 50 Дрэгуш.
ВитессЭдуарду, Теландер, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер (ван дер Верфф, 57), Фор, Беро (Брюнс, 57), Беренс, Сереро, Линссен, Матавж.
ВииторулКожокару, Младен, Бэлуцэ, де Нойер, Лима, Аким, Цыру, Хаджи, Ури (Чобану, 46), Дрэгуш, Вынэ.
Предупреждения:
де Нойер (18), Ури (39), Бюттнер (41).

Первая игра: 2:2.

АЗ Алкмар Голландия – Кайрат Казахстан 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.45, «АФАС-стадион»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 28, пенальти Исламхан, 1:1 – 41 Тил.
АЗ АлкмарБизот, Хацидьякос, Аувеян, Свенссон, Влар, Копмейнерс, Мидтше, Ротарю, Тил, Идрисси, Фрайдей.
КайратПлотников, Политевич, Бато, Суюмбаев, Исламхан, Вороговский, Изаэл, Куат, Аршавин, Эсеола, Алвес.
Предупреждение:
Бизот (27).

Первая игра: 0:2.

Рейнджерс Шотландия – Осиек Хорватия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Айброкс»
Онлайн матча
РейнджерсМакгрегор, Фланаган, Голдсон, Тавернье, Катич, Кулибали, Джек, Кент, Эджариа, Кандеяш, Морелос.
ОсиекМаленица, Бочкай, Гутьери, Баришич, Шкорич, Мудражия, Миоч, Хайрадинович, Хенти, Марич, Гргич.

Первая игра: 1:0.

Алашкерт Армения – Сутьеска Никшич Черногория 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 августа, 18.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Онлайн матча
АлашкертЧанчаревич, Празновски, Антонич, Зелькович (Симонян, 87), Секулич, Восканян, Джефферсон, Едигарян, Едигарян (Стойкович, 66), Григорян, Ненадович (Манучарян, 79).
Сутьеска НикшичГильен, Цицмил, Булатович, Гривич, Четкович (Бубанья, 55), Недич (Кордич, 85), Стефанович, Вукович (Грбович, 65), Божович, Мердович, Денкович.
Предупреждения:
Недич (70), Денкович (77), Стойкович (84), Едигарян (89), Кордич (89), Чанчаревич (90), Цицмил (90).

Первая игра: 1:0.

Хэкен Швеция – РБ Лейпциг Германия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
2 августа, 19.30, «Бравида Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 47 Бруно, 1:1 – 85 Ирандуст.
ХэкенРашид, Бергрен, Аркивуо (Экполо, 81), Хаммар, Линдгрен, Фриберг (Аккерманн, 64), Андерссон, Челик, Мохаммед (Ирандуст, 64), Камара, Лундберг.
РБ ЛейпцигМюллер, Орбан, Конате (Биас, 64), Клостерманн, Саракки, Штирлин, Бруно, Форсберг (Майетшак, 63), Демме, Матеус Кунья (Крюгер, 70), Огюстен.
Предупреждение:
Конате (18).

Первая игра: 0:4.

Мариуполь Украина – Юргорден Швеция 2:1 (доп.время)
Дата проведения
2 августа, 20.00, «Черноморец»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 63 Пихаленок, 1:1 – 77 Баджи, 2:1 – 97, пенальти Фомин.
МариупольХуджамов, Белый (Чоботенко, 105), Демири, Яворский, Тищенко (Кирюханцев, 110), Чурко (Вакула, 73), Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Быков, Фомин.
ЮргорденИсакссон, Аугустинссон, Ольссон, Уне-Ларссон (Андерссон, 105), Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 99), Ринг (Даниэльссон, 101), Радетинац (Косика, 89), Ульвестад, Баджи.
Предупреждения:
Фомин (56), Баджи (56), Пихаленок (61), Аугустинссон (65), Карлстрем (83), Ольссон (96).

Первая игра: 1:1.

Сараево Босния и Герцеговина – Аталанта Италия 0:6 (второй тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.15, «Олимпийский стадион Асима Ферхатовича»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 4 Паломино, 0:2 – 14 Гомес, 0:3 – 18 Масьелло, 0:4 – 28 Гомес, 0:5 – 38, автогол Ахметович, 0:6 – 51 Барроу.
СараевоПавлович, Муякич, Дуповац, Пидро, Хебибович, Адукор, Рахманович, Халилович, Велкоски, Ахметович, Шишич.
АталантаБериша, Паломино, Масьелло, Госенс, Толои, Гомес, Пессина, де Рон, Фройлер, Хатебур, Барроу.
Предупреждения:
Толои (3), Хебибович (36), Адукор (44).

Первая игра: 2:2.

Бернли Англия – Абердин Шотландия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Терф Мур»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 6 Вуд, 1:1 – 27 Фергюсон.
БернлиЛиндегор, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Гудмундссон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Воукс.
АбердинЛьюис, Маккенна, Девлин, Шинни, Хобан, Макгинн, Макай-Стивен, Логан, Фергюсон, Консидайн, Косгроув.

Первая игра: 1:1.

Бордо Франция – Вентспилс Латвия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Стад де Бордо»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 9 Камано.
БордоКостиль, Левчук, Кунде, Пундже, Пабло, Плашил, Санкаре, Юссуф, Тчуамени, Камано, де Превиль.
ВентспилсУваренко, Ягодинский, Элио, Мамах, Альфа, Незири, Манджгаладзе, Амаду Мендеш, Айегун, Павлов, Акиньеми.

Первая игра: 1:0.

Уйпешт Венгрия – Севилья Испания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 22.00, «Ференц Суса»
Онлайн матча
УйпештПайович, Бурекович, Литауски, Бойович, Нвободо, Балаж, Санкович, Диалло, Надь, Новотны, Жотер.
СевильяРико, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Сарабия, Банега, Пехиньо, Васкес, Коршья, Бен-Йеддер.

Первая игра: 0:4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
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Лига Европы 2-й квалификационный раунд Ответные матчи Первая игра: 0:0.
 
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