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Лига Европы. АЗ против «Кайрата» Политевича, «Апполон» – «Железничар» и другие матчи
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Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
-
2 августа, 21.30, «Спортни Парк»
Домжале –
Милич, Мельняк, Широк, Клеменчич, Добровольц, Хусмани, Ибричич, Ибраими, Гнезда-Черин, Муян, Бизяк.
Уфа –
Беленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, Йокич, Игбоун, Фатаи.
- Предупреждения:
-
Йокич
(36), Ибраими
(36).
Первая игра: 0:0.
- Дата проведения
-
2 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
- Голы:
-
1:0 –
10 Осипов,
1:1 –
45 Милетич.
Тракай –
Шведкаускас, Боровскис, Осипов, Янушевскис, Траоре (Муканья, 58), Билялетдинов, Чижас, Шиленас, Маразас (Алишаускас, 86), Казлаускас, Еременко.
Партизан –
Стойкович, Здьелар, Милетич, Вальенте, Энаке, Милетич, Пантич (Джерлек, 75), Косович, Рикарду Гомеш (Ожегович, 82), Сума, Янкович (Иванович, 88).
- Предупреждения:
-
Вальенте
(24), Сума
(38), Рикарду Гомеш
(81).
- Удаление:
-
Сума
(53).
Первая игра: 0:1.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.00, «ГелреДом»
- Голы:
-
1:0 –
23 Матавж,
2:0 –
48 Линссен,
2:1 –
50 Дрэгуш.
Витесс –
Эдуарду, Теландер, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер (ван дер Верфф, 57), Фор, Беро (Брюнс, 57), Беренс, Сереро, Линссен, Матавж.
Вииторул –
Кожокару, Младен, Бэлуцэ, де Нойер, Лима, Аким, Цыру, Хаджи, Ури (Чобану, 46), Дрэгуш, Вынэ.
- Предупреждения:
-
де Нойер
(18), Ури
(39), Бюттнер
(41).
Первая игра: 2:2.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.45, «АФАС-стадион»
- Голы:
-
0:1 –
28, пенальти Исламхан,
1:1 –
41 Тил.
АЗ Алкмар –
Бизот, Хацидьякос, Аувеян, Свенссон, Влар, Копмейнерс, Мидтше, Ротарю, Тил, Идрисси, Фрайдей.
Кайрат –
Плотников, Политевич, Бато, Суюмбаев, Исламхан, Вороговский, Изаэл, Куат, Аршавин, Эсеола, Алвес.
- Предупреждение:
-
Бизот
(27).
Первая игра: 0:2.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.45, «Айброкс»
Рейнджерс –
Макгрегор, Фланаган, Голдсон, Тавернье, Катич, Кулибали, Джек, Кент, Эджариа, Кандеяш, Морелос.
Осиек –
Маленица, Бочкай, Гутьери, Баришич, Шкорич, Мудражия, Миоч, Хайрадинович, Хенти, Марич, Гргич.
Первая игра: 1:0.
- Дата проведения
-
2 августа, 18.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Алашкерт –
Чанчаревич, Празновски, Антонич, Зелькович (Симонян, 87), Секулич, Восканян, Джефферсон, Едигарян, Едигарян (Стойкович, 66), Григорян, Ненадович (Манучарян, 79).
Сутьеска Никшич –
Гильен, Цицмил, Булатович, Гривич, Четкович (Бубанья, 55), Недич (Кордич, 85), Стефанович, Вукович (Грбович, 65), Божович, Мердович, Денкович.
- Предупреждения:
-
Недич
(70), Денкович
(77), Стойкович
(84), Едигарян
(89), Кордич
(89), Чанчаревич
(90), Цицмил
(90).
Первая игра: 1:0.
- Дата проведения
-
2 августа, 19.30, «Бравида Арена»
- Голы:
-
0:1 –
47 Бруно,
1:1 –
85 Ирандуст.
Хэкен –
Рашид, Бергрен, Аркивуо (Экполо, 81), Хаммар, Линдгрен, Фриберг (Аккерманн, 64), Андерссон, Челик, Мохаммед (Ирандуст, 64), Камара, Лундберг.
РБ Лейпциг –
Мюллер, Орбан, Конате (Биас, 64), Клостерманн, Саракки, Штирлин, Бруно, Форсберг (Майетшак, 63), Демме, Матеус Кунья (Крюгер, 70), Огюстен.
- Предупреждение:
-
Конате
(18).
Первая игра: 0:4.
- Дата проведения
-
2 августа, 20.00, «Черноморец»
- Голы:
-
1:0 –
63 Пихаленок,
1:1 –
77 Баджи,
2:1 –
97, пенальти Фомин.
Мариуполь –
Худжамов, Белый (Чоботенко, 105), Демири, Яворский, Тищенко (Кирюханцев, 110), Чурко (Вакула, 73), Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Быков, Фомин.
Юргорден –
Исакссон, Аугустинссон, Ольссон, Уне-Ларссон (Андерссон, 105), Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 99), Ринг (Даниэльссон, 101), Радетинац (Косика, 89), Ульвестад, Баджи.
- Предупреждения:
-
Фомин
(56), Баджи
(56), Пихаленок
(61), Аугустинссон
(65), Карлстрем
(83), Ольссон
(96).
Первая игра: 1:1.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.15, «Олимпийский стадион Асима Ферхатовича»
- Голы:
-
0:1 –
4 Паломино,
0:2 –
14 Гомес,
0:3 –
18 Масьелло,
0:4 –
28 Гомес,
0:5 –
38, автогол Ахметович,
0:6 –
51 Барроу.
Сараево –
Павлович, Муякич, Дуповац, Пидро, Хебибович, Адукор, Рахманович, Халилович, Велкоски, Ахметович, Шишич.
Аталанта –
Бериша, Паломино, Масьелло, Госенс, Толои, Гомес, Пессина, де Рон, Фройлер, Хатебур, Барроу.
- Предупреждения:
-
Толои
(3), Хебибович
(36), Адукор
(44).
Первая игра: 2:2.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.45, «Терф Мур»
- Голы:
-
1:0 –
6 Вуд,
1:1 –
27 Фергюсон.
Бернли –
Линдегор, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Гудмундссон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Воукс.
Абердин –
Льюис, Маккенна, Девлин, Шинни, Хобан, Макгинн, Макай-Стивен, Логан, Фергюсон, Консидайн, Косгроув.
Первая игра: 1:1.
- Дата проведения
-
2 августа, 21.45, «Стад де Бордо»
- Гол:
-
1:0 –
9 Камано.
Бордо –
Костиль, Левчук, Кунде, Пундже, Пабло, Плашил, Санкаре, Юссуф, Тчуамени, Камано, де Превиль.
Вентспилс –
Уваренко, Ягодинский, Элио, Мамах, Альфа, Незири, Манджгаладзе, Амаду Мендеш, Айегун, Павлов, Акиньеми.
Первая игра: 1:0.
- Дата проведения
-
2 августа, 22.00, «Ференц Суса»
Уйпешт –
Пайович, Бурекович, Литауски, Бойович, Нвободо, Балаж, Санкович, Диалло, Надь, Новотны, Жотер.
Севилья –
Рико, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Сарабия, Банега, Пехиньо, Васкес, Коршья, Бен-Йеддер.
Первая игра: 0:4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Лига Европы 2-й квалификационный раунд Ответные матчи Первая игра: 0:0.
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