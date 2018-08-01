Сергей Гуренко: «Против такой команды, как «Зенит», ребят даже не надо настраивать. Поверьте мне: в футболе все возможно»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с ДАКом (4:1, первая игра 3:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы рассказал о том, как намерен настраивать футболистов в матчах с «Зенитом» на следующей стадии.

– Соловей и Быков сегодня были вне заявки. Что с ними?

– Заявка не резиновая. Попали именно те игроки, на которых при таких тактических схемах я рассчитывал больше. Может, когда будем играть с другим соперником, кто-то другой останется вне заявки, а эти ребята в нее попадут.

– Что должна сделать команда, тренерский штаб, административный состав клуба, чтобы обыграть «Зенит»?

– «Зенит» могут обыграть только ребята. Мы все только помогаем им в этом. Думаю, это будет моя самая короткая установка. Против такой команды, как «Зенит», их даже не надо настраивать. Поверьте мне: в футболе все возможно. В моей карьере было очень много примеров, когда невозможное становилось возможным.

– В последних трех матчах «Динамо» забило 14 мячей. У вас есть объяснение такой сверхрезультативной игры команды?

– Есть, но я промолчу. У нас есть много специалистов, которые разбираются в футболе лучше меня. Поэтому я оставлю свое мнение при себе, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Первая игра пройдет в Минске 9 августа, а ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

Гуренко и Семак встретятся снова. В последнем кубковом матче победил белорус