Тренер «Леха»: «Победа после таких эмоций принесла много радости и нам, и болельщикам. Мы показали, что боремся до конца и никогда не сдаемся»

Главный тренер «Леха» Иван Джурджевич подвел итоги матча против «Шахтера» (3:1, дополнительное время), сообщает пресс-служба поляков .

«Опять же, эмоции, много эмоций, но позитив в том, что мы прошли в следующий раунд. Не важно в каком стиле. Мы могли бы окончательно решить исход этого матча намного раньше. Начало второго тайма было немного нервным, потому что до этого мы проводили матчи без болельщиков. По игрокам было ясно: они хотят показать, что присутствие болельщиков важно для нас. Особенно в таком количестве, потому что пришло много людей, и они заслуживают признания за то, что были с нами.

Победа после таких эмоций принесла много радости и нам, и болельщикам. Мы показали, что боремся до конца и никогда не сдаемся. Мы не меняем состав, и никто не мирится и не хочет покинуть поле. Благодарен команде, которая борется до конца. Каждый хочет играть и бороться за эту команду. Мы хотим получить максимальную отдачу от игроков, что-то привнести в команду, они могут развиваться», – сказал Джурджевич.