Горди Дуайер: «Для августа пришло очень много болельщиков! Видел лица тех же легионеров, их удивление количеству людей»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итог спарринга против «Сибири» (1:2), сообщает официальный сайт «зубров» .

– Сегодня была невероятная атмосфера! Для августа пришло очень много болельщиков! Думаю, это запомнится новичкам команды, как важен хоккей для фанатов в Минске. Видел лица тех же легионеров, их удивление количеству людей. Эта была на самом деле крутая обстановка!

Что касается матча… «Сибирь» хорошо начала, первый гол немного сломал нашу игру, но потом сумели прибавить. Думаю, в дальнейшем выглядели неплохо, перебросали соперника. Теперь задача – эффективней использовать шансы в атаке.

– Чего ждете от турнира в Нижнем Новгороде?

– Идем шаг за шагом. Сыгранности нам пока не хватает: все же в команде много новичков, в том числе молодых ребят. Надо прибавлять во всех аспектах: обороне, игре в средней зоне и нападении.

– Важен ли вам результат товарищеских матчей?

– Конечно, всегда хочется побеждать, но главное – хорошо подготовиться к началу сезона. В товарищеских матчах мы оцениваем потенциал ребят, пытаемся найти оптимальные сочетания.

– Как оцените дебют Евенко?

– Это на самом деле габаритный парень. Его опасаются, ведь соперник знает, когда Олег на льду:) Доволен сегодня игрой Евенко, хотя он может еще прибавить. Также понравились действия Артемова. Не только потому, что Артем забросил, но и тем, что он навязывал соперникам силовую борьбу. Отмечу и молодого Дроздова. Вообще позитивных моментов в наших действиях хватало.

– Почему не играл Андрей Костицын?

– Он уже тренируется с командой, что для нас хорошо. Все–таки Костицын пропустил большую часть прошлого сезона. Думаю, будем дозировать его игровую нагрузку в предсезонных матчах. Постараемся подвести Андрея в оптимальной форме к старту чемпионата, – сказал Дуайер.