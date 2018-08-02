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Горди Дуайер: «Мильчаков – очень опытный вратарь уровня КХЛ. Мы будем продолжать смотреть за его упорством и старанием и обязательно дадим ему шанс»

03.08.2018 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после спарринга с «Сибирью» (1:2) рассказал о ростере команды, передает корреспондент Tribuna.com

– Каковы шансы Дмитрия Мильчакова на полноценный контакт? Планируете ли Вы его использовать в предсезонных матчах?

Дима – очень опытный вратарь уровня КХЛ. Мы будем продолжать смотреть за его упорством и старанием и обязательно дадим ему шанс проявить себя. Наш первый номер – Юнас Энрот. А вот за вторую позицию будет идти борьба.

– Будут ли «Динамо» еще усиления или состав команды уже укомплектован?

– Я не могу сказать, что состав уже сформирован. Однако главный вопрос в комплектовании команды заключается в том, кого из игроков, имеющих сейчас просмотровые контракты, к началу сезона не будет в команде.

 – Есть ли мысли на последующие товарищеские матчи разбить легионерскую тройку и попробовать в первой звене белорусов?

Мы стараемся создать не одно конкретное атакующее звено, а несколько таких сочетаний. Я думаю, что следующих предсезонных матчах мы будем варьировать состав, пытаться изменять сочетания троек. Сегодня мы были просто обязаны выпустить и Пулккинена, и Беннетта вместе в первом звене, – считает Дуайер. 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после спарринга с «Сибирью» (1:2) рассказал о ростере команды, передает корреспондент https://by.tribuna.com.
 
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