|
Чемпионат мира по ринго проходит в спортивном комплексе Стайки
03.08.2018 15:18 — Новости Спорта | БT
Ринго доступна каждому. На спортивной площадке встречаются игроки даже разных возрастных категорий. Например, первое место среди взрослых в одной из дисциплин чемпионата занял 10-классник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это относительно молодая игра появилась в Польше в конце 50-ых. В Беларуси впервые ею заинтересовались в начале двухтысячных. Она похожая на пионер-бол, однако...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)