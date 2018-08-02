|
Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству
03.08.2018 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта
В дополнение к должности вице-премьера по вопросам строительства Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству.
Он стал главой Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
Отметим, что Мутко входит в попечительский совет РФС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко займется новой деятельностью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)