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Сан-Хосе (WTA). 1/4 финала. Азаренко сыграет с Коллинс, Винус Уильямс – с Саккари

03.08.2018 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе Виктория Азаренко (108 WTA) сыграет с Даниэль Коллинс (42 WTA).

Mubadala Silicon Valley Classic

Сан-Хосе, США

30 июля – 5 августа 2018

Premier

Призовой фонд – 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Беларусь)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
4 августа, 00.00
Онлайн матча

 

Михаэла Бузарнеску (Румыния)  Айла Томлянович (Хорватия)
Дата проведения
3 августа, 20.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
3 августа, 21.30
Онлайн матча

Винус Уильямс (США)  Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
4 августа, 03.00
Онлайн матча
 
 
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В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе Виктория Азаренко (108 WTA) сыграет с Даниэль Коллинс (42 WTA).
 
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