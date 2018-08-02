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Сан-Хосе (WTA). 1/4 финала. Азаренко сыграет с Коллинс, Винус Уильямс – с Саккари
03.08.2018 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе Виктория Азаренко (108 WTA) сыграет с Даниэль Коллинс (42 WTA).
Mubadala Silicon Valley Classic
Сан-Хосе, США
30 июля – 5 августа 2018
Premier
Призовой фонд – 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе Виктория Азаренко (108 WTA) сыграет с Даниэль Коллинс (42 WTA).
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