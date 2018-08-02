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Милунович вернулся в общую группу. Он пропустил почти 4 месяца
03.08.2018 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
По возвращении из Хельсинки, где БАТЭ победил ХИК (2:1) и завоевал путевку в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, футболисты и тренерско-административный штаб «желто-синих» получили выходной, а сегодня собрались на клубной базе в Дудинке.
«На повестке дня – подготовка к противостояниям с азербайджанским «Карабахом». Первый поединок состоится уже во вторник, 7 августа, в Баку, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало в 21.00 по местному времени (20.00 по белорусскому).
Отметим, что к работе в общей группе приступил защитник Неманья Милунович», – сообщает пресс-служба борисовчан.
Напомним, Милунович восстанавливался от травмы. Последний раз он выходил на поле 14 апреля в рамках 3 тура с «Днепром» (2:0).
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По возвращении из Хельсинки, где БАТЭ победил ХИК (2:1) и завоевал путевку в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, футболисты и тренерско-административный...
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