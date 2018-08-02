Усик прочитал свое стихотворение об Украине: «Ты для меня как мать для сына – самая родная и навеки одна»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по боксу Александр Усик зачитал стихотворение собственного сочинения об Украине.

В интервью на канале Sport.ua в YouTube украинец рассказал, что написал стихотворение перед боем с Маирисом Бриедисом.

«Его никто не слышал, я нигде не читал. Когда на пресс-конференцию готовился, я хотел его прочитать для некоторых, но думаю: зачем оно надо? А вот вам прочитаю.

Стихотворение называется «Украина». Написано 2 января 2018 года в 1 час 27 минут», – рассказал Усик.

Вот это стихотворение в переводе на русский язык:

«Украина, моя Украина!

Моя сильная, моя Родина.

Ты для меня как мать для сына -

Самая родная и навеки одна.

Ты казацкого рода страна,

Богом на небесах любимая.

Родина ты сильная моя,

Тело мы за тебя положим,

А душой мы с Богом всегда.

Мы за тебя, родную, попросим

Всех святых тебя сохранить:

И бескрайние поля без ограничений,

И красивые леса, и поля,

И карпатские горы высокие,

И ели стройные, как струна.

Все у нас есть для жизни и праздника,

У нас страна единая на всех.

Так помолимся, братья, мы Богу,

Чтобы сохранил нас в единстве всех».

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