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Усик прочитал свое стихотворение об Украине: «Ты для меня как мать для сына – самая родная и навеки одна»
03.08.2018 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по боксу Александр Усик зачитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
В интервью на канале Sport.ua в YouTube украинец рассказал, что написал стихотворение перед боем с Маирисом Бриедисом.
«Его никто не слышал, я нигде не читал. Когда на пресс-конференцию готовился, я хотел его прочитать для некоторых, но думаю: зачем оно надо? А вот вам прочитаю.
Стихотворение называется «Украина». Написано 2 января 2018 года в 1 час 27 минут», – рассказал Усик.
Вот это стихотворение в переводе на русский язык:
«Украина, моя Украина!
Моя сильная, моя Родина.
Ты для меня как мать для сына -
Самая родная и навеки одна.
Ты казацкого рода страна,
Богом на небесах любимая.
Родина ты сильная моя,
Тело мы за тебя положим,
А душой мы с Богом всегда.
Мы за тебя, родную, попросим
Всех святых тебя сохранить:
И бескрайние поля без ограничений,
И красивые леса, и поля,
И карпатские горы высокие,
И ели стройные, как струна.
Все у нас есть для жизни и праздника,
У нас страна единая на всех.
Так помолимся, братья, мы Богу,
Чтобы сохранил нас в единстве всех».
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Усик прочитал свое стихотворение об Украине: «Ты для меня как мать для сына – самая родная и навеки одна»
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по боксу Александр Усик зачитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
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