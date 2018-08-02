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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» на пустом «Петровском». На «Крестовском» будет трансляция для болельщиков
03.08.2018 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский», сообщает «Фонтанка».
Ранее УЕФА
По информации «Фонтанки», клуб решил организовать на арене «Санкт-Петербург», также известной под названием «Крестовский», трансляцию матча с «Динамо» на больших экранах. Туда смогут прийти зрители.
Сама игра пройдет 16 августа при закрытых трибунах на «Петровском». Эта арена вмещает около 21 тысячи зрителей, стадион «Санкт-Петербург» – примерно 56 тысяч.
УЕФА наложил санкции на «Зенит» из-за поведения российских болельщиков во время мартовского матча с «РБ Лейпциг» (1:1). Отмечалось, что зрители бросали посторонние предметы на поле, а также проявили расизм. По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после повреждения темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.
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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» на пустом «Петровском». На «Крестовском» будет трансляция для болельщиков
«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский», сообщает «Фонтанка».
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