«Зенит» сыграет с минским «Динамо» на пустом «Петровском». На «Крестовском» будет трансляция для болельщиков

«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский», сообщает «Фонтанка».

Ранее УЕФА наложил на российский клуб санкции . «Зенит» обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах.

По информации «Фонтанки», клуб решил организовать на арене «Санкт-Петербург», также известной под названием «Крестовский», трансляцию матча с «Динамо» на больших экранах. Туда смогут прийти зрители.

Сама игра пройдет 16 августа при закрытых трибунах на «Петровском». Эта арена вмещает около 21 тысячи зрителей, стадион «Санкт-Петербург» – примерно 56 тысяч.

УЕФА наложил санкции на «Зенит» из-за поведения российских болельщиков во время мартовского матча с «РБ Лейпциг» (1:1). Отмечалось, что зрители бросали посторонние предметы на поле, а также проявили расизм. По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после повреждения темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

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