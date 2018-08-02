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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» на пустом «Петровском». На «Крестовском» будет трансляция для болельщиков

03.08.2018 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский», сообщает «Фонтанка».

Ранее УЕФА наложил на российский клуб санкции. «Зенит» обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах.

По информации «Фонтанки», клуб решил организовать на арене «Санкт-Петербург», также известной под названием «Крестовский», трансляцию матча с «Динамо» на больших экранах. Туда смогут прийти зрители.

Сама игра пройдет 16 августа при закрытых трибунах на «Петровском». Эта арена вмещает около 21 тысячи зрителей, стадион «Санкт-Петербург» – примерно 56 тысяч.

УЕФА наложил санкции на «Зенит» из-за поведения российских болельщиков во время мартовского матча с «РБ Лейпциг»  (1:1). Отмечалось, что зрители бросали посторонние предметы на поле, а также проявили расизм. По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после повреждения темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

Сергей Гуренко: «Против такой команды, как «Зенит», ребят даже не надо настраивать. Поверьте мне: в футболе все возможно»

 
 
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«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский», сообщает «Фонтанка».
 
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