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«Газпром» стал спонсором «Аустрии»
03.08.2018 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Компания «Газпром Экспорт» стала спонсором «Аустрии». Соглашение рассчитано на 5 лет.
Одним из направлений партнерства российской компании и австрийского клуба будет поддержка юниорских команд.
Имя спонсора будет добавлено в название академии «Аустрии».
«Газпром» является спонсором еще трех футбольных клубов – «Зенита», «Шальке» и «Црвены Звезды».
Фото: официальный сайт «Аустрии»
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Компания «Газпром Экспорт» стала спонсором «Аустрии». Соглашение рассчитано на 5 лет.
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