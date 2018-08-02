Александр Хацкевич: «Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0).

«Нам не хватало сначала выхода из обороны в атаку. Сыграли организованно, компактно. Второй тайм вообще здорово начали, но не хватает креативного игрока в центре поля, который может отдать последний пас.

Что случилось после матча? Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового. Там было и на русском, английском, испанском и португальском. Эти слова я знаю.

Хотелось бы более играющего форварда, который обладает последним пасом и обыграть один в один. Нужен легкий форвард, который мог убежать на быстрых атаках», – сказал Хацкевич.