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Александр Хацкевич: «Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового»

03.08.2018 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0).

«Нам не хватало сначала выхода из обороны в атаку. Сыграли организованно, компактно. Второй тайм вообще здорово начали, но не хватает креативного игрока в центре поля, который может отдать последний пас.

Что случилось после матча? Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового. Там было и на русском, английском, испанском и португальском. Эти слова я знаю.

Хотелось бы более играющего форварда, который обладает последним пасом и обыграть один в один. Нужен легкий форвард, который мог убежать на быстрых атаках», – сказал Хацкевич. 

«Услышал про себя много нового от мистера Фонсеки». Тренеры после класико

 
 
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