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Александр Хацкевич: «Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового»
03.08.2018 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0).
«Нам не хватало сначала выхода из обороны в атаку. Сыграли организованно, компактно. Второй тайм вообще здорово начали, но не хватает креативного игрока в центре поля, который может отдать последний пас.
Что случилось после матча? Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового. Там было и на русском, английском, испанском и португальском. Эти слова я знаю.
Хотелось бы более играющего форварда, который обладает последним пасом и обыграть один в один. Нужен легкий форвард, который мог убежать на быстрых атаках», – сказал Хацкевич.
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Александр Хацкевич: «Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового»
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0).
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