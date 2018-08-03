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«Барселона» договорилась с «Баварией» о трансфере Видаля
03.08.2018 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Барселоне».
Сообщается, что клубы достигли соглашения о трансфере игрока.
Контракт 31-летнего футболиста будет рассчитан на 3 года. В ближайшее время Видаль прибудет в каталонский клуб для прохождения медицинского осмотра.
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Барселоне».
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