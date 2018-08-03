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Карина Ежикова: «Обожаю белорусов, ну честно. Сердце у нас самое большое в мире. Но «вялики» мы»

03.08.2018 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская гандболистка Карина Ежикова поделилась мнением о том, какие белорусы по характеру.

– Константин Шароваров, к которому ты перешла в БНТУБелАЗ после вынужденной паузы, был, наверное, куда более гуманным тренером.

– Про Константина Григорьевича могу сказать только хорошие слова. Он поверил в меня. Врачи в Волгограде забраковали мое сердце, и год я занималась чем угодно, только не гандболом. Поэтому была готова играть в Минске хоть бесплатно. Шароваров мог и не брать на себя ответственность, но не прогадал. Надеюсь, и я ему тоже была полезна.

– То есть настолько толерантный белорус, что о нем даже историй нет?

– Вроде и нет. Со своими все ж понятно. Мягкие, неконфликтные, чуть что, не рвем на груди рубаху, как восточные соседи. Все у нас неторопливо, как-то прогнозируемо, что ли.

Уверена, приду в какое-нибудь заведение через три года или пять лет — а там ничего не изменится. По телевизору такие же новости будут идти. Жатва, перевыполнили, построили, запустили! Я обожаю белорусов, ну честно. Сердце у нас самое большое в мире. Если кто-нибудь обидит, сразу в драку полезу. Но «вялики» мы…

– Ну, председателя-то федерации Владимира Коноплева «вяликом» точно назвать нельзя.

– Не-а, он точно не такой. Непредсказуемый, никогда не знаешь, чего от него ждать. Но, как мне кажется, до сих пор имен наших не знает. Ну не любит Владимир Николаевич женский гандбол так, как мужской.  А вот его зам Иван Георгиевич Семененя – другое дело.  За нас впрягается, – сказала Ежикова.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная белорусская гандболистка Карина Ежикова поделилась мнением о том, какие белорусы по характеру.
 
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