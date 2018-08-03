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Азаренко не смогла доиграть матч против Коллинс из-за травмы спины
04.08.2018 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира в Сан-Хосе против американки Даниэль Коллинс из-за травмы спины.
Белоруска выиграла первый сет на тай-брейке 7:6 (7:4), однако в первом гейме второго сета появились признаки дискомфорта при подаче у Азаренко. В третьем гейме, при счете 2:0 в пользу американки, Азаренко допустила 3 двойные ошибки. Белорусская теннисистка не смогла продолжить матч из-за сильной боли в спине.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира в Сан-Хосе против американки Даниэль Коллинс из-за травмы спины.
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