Азаренко не смогла доиграть матч против Коллинс из-за травмы спины

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира в Сан-Хосе против американки Даниэль Коллинс из-за травмы спины.

Белоруска выиграла первый сет на тай-брейке 7:6 (7:4), однако в первом гейме второго сета появились признаки дискомфорта при подаче у Азаренко. В третьем гейме, при счете 2:0 в пользу американки, Азаренко допустила 3 двойные ошибки. Белорусская теннисистка не смогла продолжить матч из-за сильной боли в спине.