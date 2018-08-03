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Ули Хенесс о Лиге чемпионов: «Бавария» играет не против других клубов, а против государств»

04.08.2018 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о конкуренции в Лиге чемпионов с богатыми клубами.

«Так хорошо, как мы играли в последние десять лет, мы не играли очень давно. Но если мы выигрываем чемпионат Германии с отрывом в 20 очков и, увы, проигрываем в полуфинале Лиги чемпионов, говорят о плохом сезоне для нас.

Мы играем не против других клубов, а против государств. Если однажды какой-то клуб исчезнет, потому государство заберет деньги, «Бавария» будет существовать.

Трансферы? Если мы увидим проблемные позиции, то купим игрока за 50, 60 или 80 миллионов. Но это будет исключение из правил.

Одно можно сказать точно: пока мы несем ответственность за клуб, я могу исключить сумасшедшие вещи вроде трансфера за 200 миллионов евро», – сказал Хенесс.

Ранее немецкий менеджер неоднократно критиковал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» за то, что они получают колоссальную финансовую поддержку из Катара и ОАЭ соответственно.

 
 
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Президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о конкуренции в Лиге чемпионов с богатыми клубами.
 
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