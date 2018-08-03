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Николай Ходасевич: «Вы наверняка скажете, что после «Зенита» у «Динамо» останется лишь национальное первенство, но давайте не будем торопиться»

04.08.2018 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о шансах минского «Динамо» в матче 3-го раунда Лиги Европы с «Зенитом».

«Как вам соперник минского «Динамо»? «Зенит» из Санкт–Петербурга пожалует в гости 9 августа! В этом противостоянии достаточно интригующих ноток, но громче всех звучит тренерская — Гуренко против Семака. Они неоднократно пересекались на футбольном поле, а в самом памятном поединке за трофей победу одержал белорус. Финал Кубка России 2007 года остался за «Локомотивом» Гуренко, который был сильнее ЦСКА Семака.

Впрочем, прежде разговор о прошедшем оппоненте динамовцев. «Дунайска Стреда» оказалась не только покладистой, но и слегка взбалмошной. Минчане воспользовались несдержанностью и авантюрностью словаков в гостях, а дома круто закрепили успех — 3:1 и 4:1. Премьер нынешнего «Динамо» после отъезда Нойока и Сароки — сербский полузащитник Урош Николич. Он не только качественно исполняет стандарты, но и ведет всю игру в центре поля. Очевидно, что Сергей Гуренко за короткий отрезок времени сумел перераспределить функции игроков и органично встроить в основной состав большую группу новичков. Летние приобретения (Шитов, Корзун, Роша, Треботич) сделаны вовремя для решения задач и в Лиге Европы, и в чемпионате Беларуси.

Вы наверняка скажете, что после «Зенита» останется лишь национальное первенство на повестке дня у «Динамо», но давайте не будем торопиться. Вот вам пример. Польская «Легия» тоже обладала бюджетом всей словацкой лиги, однако победу по сумме двух матчей одержал скромный «Спартак» из Трнавы. Кстати, под руководством экс-наставника Бреста Радослава Латала», – написал Ходасевич для «СБ – Беларусь Сегодня».

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о шансах минского «Динамо» в матче 3-го раунда Лиги Европы с «Зенитом».
 
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