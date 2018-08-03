Маноло Каденас: «Нравится, что у Мешкова мечта выиграть ЛЧ воспитанниками клуба. Это позитивная и очень большая цель»

Главный тренер БГК имени Мешкова Маноло Каденас в интервью «СБ – Беларусь Сегодня» рассказал о своей тренерской философии.

— Условия для работы в БГК созданы хорошие? Вам всего хватает?

— Клуб делает все, чтобы план работы был реализован полностью. Еще хочу отметить момент, который очень обнадежил: в БГК нет случайных людей, каждый на своем месте и выполняет работу профессионально. Бытовые вопросы решаются оперативно и грамотно, великолепный маркетинг и так далее. Это здорово.

— Как бы вы описали свое тренерское кредо? Ваш тренерский почерк, каков он?

— У каждого тренера цель одна: команда от матча к матчу обязана становиться лучше. Развиваться, идти вперед. На площадке всякое может произойти, но коллектив должен быть единым. У БГК уже есть определенный класс, я посмотрел все матчи брестчан в прошлой Лиге чемпионов и очень впечатлился победами над «Виве» и ПСЖ — это фантастика! Но мы пойдем еще дальше. Главная моя философия — каждого гандболиста сделать лучше. Изучать, понимать, раскрыть полностью потенциал, довести до максимума. При этом для меня нет на площадке отдельных игроков, а есть команда — кулак, механизм. Когда добьемся этого состояния, начнем расти.

— У вас репутация специалиста, который любит и умеет работать с молодежью. БГК прямо сейчас — команда довольна молодая. Это ее плюс или минус?

— Да, вы правильно сказали, работа с молодежью — это мой путь. БГК заметно омолодился в этом сезоне — тоже верно. Я работал в разных командах и всегда топ-клубы забирали моих парней на повышение. Такие трансферы — лучшая оценка тренерской работы. Молодые — это всегда огромный потенциал для развития и роста. Для шага вперед. Я люблю работать с молодежью, оттачивать их, лепить, конструировать.

— Босс клуба Александр Мешков мечтает, чтобы в один прекрасный день БГК выиграл Лигу чемпионов. И чтобы состав при этом был почти полностью укомплектован собственными воспитанниками. Как считаете, это возможно?

— Да. Почему нет? Перед глазами классный пример — французский «Монпелье»! Команда в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, показав фантастический гандбол. В их составе очень много французов, воспитанников собственной школы. И мне нравится, что у Александра Мешкова именно такая мечта. Это позитивная и очень большая цель, к которой стоит идти, – сказал Каденас.