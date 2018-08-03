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Тренер женской сборной Беларуси: «Все еще не исключаю вероятности приглашения спортсменок из России»

04.08.2018 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко рассказал о формировании состава на сезон-2018/19.

«Наш очередной сбор в Раубичах завершился 28 июля. В эти дни спортсменки находятся на самоподготовке, но уже совсем скоро женская команда, как и мужской коллектив, отправится работать в альпийское среднегорье - итальянский Антхольц.

Благо уже в Раубичах у нас в составе тренировались четыре биатлонистки. Компанию Ирине Кривко составляла, во-первых, Динара Алимбекова. Правда, пока она в так называемом «сидячем режиме»: разрешения от медиков на занятие «без ограничения нагрузок» пока не получено. Прооперированное плечо по-прежнему Динару беспокоит, однако динамика восстановления докторов устраивает. Уже хорошо.

Во-вторых, Анна Сола, которая вернулась с децентрализованной подготовки, чтобы вновь влиться в коллектив. Точнее, принять участие в его формировании. В-третьих, Дарья Юркевич, которая не сразу приняла решение продолжить спортивную карьеру, а значит, находится в начале пути. Только-только втягивается в интенсивную работу.

Разумеется, четырьмя спортсменками нам не обойтись. Жизнь заставит расширять состав. Причем повторю то, что уже сказано неоднократно до меня: не исключаю приглашения спортсменок из России. Та же белорусская женская квота в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет пять человек», – сказал Лещенко.

 
 
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Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко рассказал о формировании состава на сезон-2018/19.
 
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