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Тренер женской сборной Беларуси: «Все еще не исключаю вероятности приглашения спортсменок из России»
04.08.2018 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко рассказал о формировании состава на сезон-2018/19.
«Наш очередной сбор в Раубичах завершился 28 июля. В эти дни спортсменки находятся на самоподготовке, но уже совсем скоро женская команда, как и мужской коллектив, отправится работать в альпийское среднегорье - итальянский Антхольц.
Во-вторых, Анна Сола, которая вернулась с децентрализованной подготовки, чтобы вновь влиться в коллектив. Точнее, принять участие в его формировании. В-третьих, Дарья Юркевич, которая не сразу приняла решение продолжить спортивную карьеру, а значит, находится в начале пути. Только-только втягивается в интенсивную работу.
Разумеется, четырьмя спортсменками нам не обойтись. Жизнь заставит расширять состав. Причем повторю то, что уже сказано неоднократно до меня: не исключаю приглашения спортсменок из России. Та же белорусская женская квота в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет пять человек», – сказал Лещенко.
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Тренер женской сборной Беларуси: «Все еще не исключаю вероятности приглашения спортсменок из России»
Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко рассказал о формировании состава на сезон-2018/19.
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