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Артем Милевский: «Да какой у Шпилевского уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Он футбола в жизни не видел нормального»

04.08.2018 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Артем Милевский в интервью Tribuna.com рассказал о своих отношениях с тренером команды Алексеем Шпилевским.

- О теме ухода из клуба вы говорить не хотите, но хотя бы объясните, что из себя как тренер представляет Алексей Шпилевский.

– Тренер Шпилевский… Не хочу никого поливать и обзывать…

- Понимаете, в чем дело. В интернете пишут много об уходе Милевского, но практически никто достоверно не знает причину разрыва с Брестом, не знают правды…

– Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи – это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды... При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал – это бестактность. А по отношению к людям – просто некрасиво.

- Вы ведь видели уровень его работы. Что можете сказать?

– Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального, – сказал Милевский.

«С первого дня Шпилевский хотел меня убрать». Первое интервью Милевского после Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий Артем Милевский в интервью Tribuna.com рассказал о своих отношениях с тренером команды Алексеем Шпилевским.
 
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