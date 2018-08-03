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Фанаты «Смолевичей» ответили пресс-секретарю: «Мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно»
04.08.2018 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала
Фанаты «Смолевичей» выступили с заявлением по этому поводу.
«От лица всех фанатов клуба заявляем – мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно. Спокойной жизни у этого человека в клубе не будет. Каждую игру будут отдельные заряды в честь этого молодого человека.
Полгода в клубе, а возомнил себя неизвестно кем. Этот человек не сделал и части того, что делали мы для этого клуба. И таким тоном он разговаривать не имеет никаких прав. Все возвращается бумерангом», – написали фанаты в своей группе в «ВК».
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Фанаты «Смолевичей» ответили пресс-секретарю: «Мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно»
В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала запись разговора фаната клуба с пресс-секретарем Алексеем Казырой.
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