Фанаты «Смолевичей» ответили пресс-секретарю: «Мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно»

В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала запись разговора фаната клуба с пресс-секретарем Алексеем Казырой. Вероятно, болельщик позвонил тому, чтобы узнать о сроках окончания реконструкции стадиона «Озерный». В ответ он получил лишь мат.

Фанаты «Смолевичей» выступили с заявлением по этому поводу.

«От лица всех фанатов клуба заявляем – мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно. Спокойной жизни у этого человека в клубе не будет. Каждую игру будут отдельные заряды в честь этого молодого человека.

Полгода в клубе, а возомнил себя неизвестно кем. Этот человек не сделал и части того, что делали мы для этого клуба. И таким тоном он разговаривать не имеет никаких прав. Все возвращается бумерангом», – написали фанаты в своей группе в «ВК».

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