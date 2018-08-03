ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты «Смолевичей» ответили пресс-секретарю: «Мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно»

04.08.2018 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала запись разговора фаната клуба с пресс-секретарем Алексеем Казырой. Вероятно, болельщик позвонил тому, чтобы узнать о сроках окончания реконструкции стадиона «Озерный». В ответ он получил лишь мат.

Фанаты «Смолевичей» выступили с заявлением по этому поводу.

«От лица всех фанатов клуба заявляем – мы сделаем все, чтобы репутация у этого человека упала настолько низко, насколько это возможно. Спокойной жизни у этого человека в клубе не будет. Каждую игру будут отдельные заряды в честь этого молодого человека.

Полгода в клубе, а возомнил себя неизвестно кем. Этот человек не сделал и части того, что делали мы для этого клуба. И таким тоном он разговаривать не имеет никаких прав. Все возвращается бумерангом», – написали фанаты в своей группе в «ВК».

«Вас не должно #####, как стадион строится». Сотрудник «Смолевичей» против фанатов

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала запись разговора фаната клуба с пресс-секретарем Алексеем Казырой.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Торпедо-БелАЗ» арендовал ивуарийского нападающего Мореля По
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика