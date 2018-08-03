Сергей Герасимец: «Я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд Лиги Европы «Зениту»

Бывший нападающий минского «Динамо» и «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от противостояния команд в Лиге Европы.

– Давайте о предстоящей дуэли «Зенита» и минского «Динамо» в Лиге Европы. Кто фаворит?

– Понятно кто, ведь «Зенит» из чемпионата, который намного выше по рейтингу и уровню. Да и класс игроков петербургской команды гораздо серьезнее. Но я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд сине-бело-голубым. Что-то мне подсказывает: все будет не так-то просто, как, возможно, видится болельщикам в Петербурге.

– «Динамо» сейчас переживает своеобразную «эпоху возрождения»?

– Хочется в это верить. Понятно, что в последние годы в белорусском чемпионате доминирует БАТЭ. Сколько раз подряд он становился чемпионами? 12 или 13? (12. – прим.). Но для меня это, честно говоря, непонятно. Нет, я, безусловно, отдаю должное руководству БАТЭ, которое выстроило определенную систему, воспитало много тренеров и игроков. Однако, как уступил свои позиции флагман белорусского футбола – минское «Динамо», – в голове не укладывается. Куда смотрели руководители? Как это в принципе стало возможно? С другой стороны, с приходом на пост главного тренера команды Сергея Гуренко многое изменилось. И уже в прошлом сезоне только чудо помешало «Динамо» стать чемпионом. Очков они с БАТЭ набрали одинаково, но команда из Борисова стала первой по дополнительным показателям. Причем решающий гол в последнем туре игрок БАТЭ, если не ошибаюсь, забил на пятой добавленной минуте. В новом сезоне это противостояние продолжается. Главное – минчан теперь не лихорадит, как раньше.

– Чем прежде всего сильно «Динамо»?

– Очень мало пропускает. И это объяснимо. Гуренко – кстати, в свое время мой партнер и хороший товарищ – работал с такими специалистами, как Семин, Капелло, Муслин. У последнего был помощником в сборной Сербии, когда они отбирались на чемпионат мира. Так что, опыт игровой и уже тренерский у Сергея громадный. Он хороший тактик, аналитик. Игру «Зенита» для своих футболистов, думаю, разложит по косточкам. Поэтому нашей команде – видите, как невольно говорю о «Зените» – будет непросто.

– Какой прием ждет «Зенит» в Минске?

– Самый теплый. Беларусь – та страна, куда в гости приезжать всегда очень приятно. Там искренние и добрые люди. Так что, «Зенит» и его болельщиков встретят, как братьев. Но это только в аэропорту, гостинице и городе. А на футбольном поле будет бой. Можете не сомневаться, – сказал Герасимец.