ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милевский о «морских котиках» от Савицкого: «Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется»

04.08.2018 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поступок Павла Савицкого, который показал надпись «Морские котики» после гола в ворота «Атромитоса».

– То, что Савицкий во время игры с «Атромитосом» покажет футболку с надписью «Морские котики»…

– Этого никто не знал. Это был сюрприз.

- Поступок мужика?

– Поступок мужика. И за это я еще больше полюбил Саву. Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется, ни перед кем не будет на цыпочках ходить, – сказал Милевский.

«С первого дня Шпилевский хотел меня убрать». Первое интервью Милевского после Бреста

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поступок Павла Савицкого, который показал надпись «Морские котики» после гола в ворота...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Герасимец: «Я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд Лиги Европы «Зениту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика