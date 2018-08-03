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Милевский о «морских котиках» от Савицкого: «Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется»
04.08.2018 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поступок Павла Савицкого, который
– То, что Савицкий во время игры с «Атромитосом» покажет футболку с надписью «Морские котики»…
– Этого никто не знал. Это был сюрприз.
- Поступок мужика?
– Поступок мужика. И за это я еще больше полюбил Саву. Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется, ни перед кем не будет на цыпочках ходить, – сказал Милевский.
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Милевский о «морских котиках» от Савицкого: «Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется»
Экс-нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поступок Павла Савицкого, который показал надпись «Морские котики» после гола в ворота...
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