Ильченко вернулась в Россию

25-летняя биатлонистка Кристина Ильченко, два года назад получившая белорусское гражданство, вернулась в Россию, сообщает «Прессбол» .

Сегодня она выиграла серебряную медаль в смешанной эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

«Прессбол» отмечает, что Белорусская федерация биатлона отпустила Ильченко без карантина.

Напомним, осенью 2015 года Ильченко получила белорусское гражданство и начала выступление сборную новой страны. Но в основном ее заявляли на этапы Кубка IBU.