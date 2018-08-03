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Ильченко вернулась в Россию
04.08.2018 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летняя биатлонистка Кристина Ильченко, два года назад получившая белорусское гражданство, вернулась в Россию, сообщает
Сегодня она выиграла серебряную медаль в смешанной эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.
«Прессбол» отмечает, что Белорусская федерация биатлона отпустила Ильченко без карантина.
Напомним, осенью 2015 года Ильченко получила белорусское гражданство и начала выступление сборную новой страны. Но в основном ее заявляли на этапы Кубка IBU.
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25-летняя биатлонистка Кристина Ильченко, два года назад получившая белорусское гражданство, вернулась в Россию, сообщает «Прессбол».
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