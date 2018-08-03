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Велотрек. Чемпионат Европы. Белоруска Савенко взяли серебро
04.08.2018 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская гонщица Ина Савенко заняла второе место в гонке по очкам на чемпионате Европы в Глазго.
Велотрек
Чемпионат Европы
Глазго, Великобритания
Женщины
Гонка по очкам
1. Мария Конфалоньери (Италия)
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Белорусская гонщица Ина Савенко заняла второе место в гонке по очкам на чемпионате Европы в Глазго.
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