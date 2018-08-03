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Массимо Каррера: «Я не хочу 35 игроков в основе – мне нужны полезные игроки. Мы работаем на результат»
04.08.2018 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
В ответ на вопрос о проблемах с созиданием
Все зависит от того, что ты имеешь в виду под проблемой. Я доволен тем, что команда сделала сегодня.
Мы немножко потерялись в последние 15 минут, из-за своих ошибок позволили «Локомотиву» атаковать. Но в принципе контролировали игру, у нас были хорошие моменты.
О том, почему активно давили на фланг, где у
Считали, что та зона – слабая точка «Локомотива». Поэтому Куинси и Глушаков должны были работать в этой зоне.
О том, требуется ли усиление
Я не хочу 35 игроков в основе – мне нужны полезные игроки. На данный момент мы этим количеством игроков работаем изо дня в день.
Работаем на результат, стараемся улучшать систему игры. Сегодня мы играли против чемпионов страны. Сегодня они не то чтобы создали много моментов, помимо последнего удара головой и нескольких контратак.
О критике в адрес Ташаева за сегодняшнюю игру
Вы критикуете исходя из того, забьет ли игрок, сделает ли успешную обводку. Это всегда было так, даже когда я играл.
Оценка тренера выходит за эти рамки. Я доволен тем, как выступил Ташаев и вся команда. И по поводу того, что у нас проблемы, я с вами не согласен.
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Массимо Каррера: «Я не хочу 35 игроков в основе – мне нужны полезные игроки. Мы работаем на результат»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.
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