Массимо Каррера: «Я не хочу 35 игроков в основе – мне нужны полезные игроки. Мы работаем на результат»

Главный тренер Массимо Каррера дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

В ответ на вопрос о проблемах с созиданием

Все зависит от того, что ты имеешь в виду под проблемой. Я доволен тем, что команда сделала сегодня.

Мы немножко потерялись в последние 15 минут, из-за своих ошибок позволили «Локомотиву» атаковать. Но в принципе контролировали игру, у нас были хорошие моменты.

О том, почему активно давили на фланг, где у играл Игнатьев

Считали, что та зона – слабая точка «Локомотива». Поэтому Куинси и Глушаков должны были работать в этой зоне.

О том, требуется ли усиление

Я не хочу 35 игроков в основе – мне нужны полезные игроки. На данный момент мы этим количеством игроков работаем изо дня в день.

Работаем на результат, стараемся улучшать систему игры. Сегодня мы играли против чемпионов страны. Сегодня они не то чтобы создали много моментов, помимо последнего удара головой и нескольких контратак.

О критике в адрес Ташаева за сегодняшнюю игру

Вы критикуете исходя из того, забьет ли игрок, сделает ли успешную обводку. Это всегда было так, даже когда я играл.

Оценка тренера выходит за эти рамки. Я доволен тем, как выступил Ташаев и вся команда. И по поводу того, что у нас проблемы, я с вами не согласен.