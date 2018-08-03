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В FIFA 19 будет режим выживания
04.08.2018 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Electronic Arts добавила в
Каждый раз, когда команда будет забивать гол, один случайный игрок будет покидать поле. Матч автоматически закончится, когда в одной из команд останется 7 футболистов. Чтобы выиграть матч, необходимо забить 5 голов до того, как закончится время игры.
В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета.
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Electronic Arts добавила в FIFA 19 режим выживания.
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