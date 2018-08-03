В FIFA 19 будет режим выживания

Electronic Arts добавила в FIFA 19 режим выживания.

Каждый раз, когда команда будет забивать гол, один случайный игрок будет покидать поле. Матч автоматически закончится, когда в одной из команд останется 7 футболистов. Чтобы выиграть матч, необходимо забить 5 голов до того, как закончится время игры.

В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета.

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