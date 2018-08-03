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International Champions Cup. «Интер» против «Лиона», «Реал» играет с «Ювентусом», «Милан» – «Барселона»

04.08.2018 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Европейские команды проведут очередные матчи в рамках International Champions Cup.

International Champions Cup 

Интер Италия – Лион Франция 0:0 (перерыв)
Дата проведения
4 августа, 21.05, «виа дель Маре»
Онлайн матча
ИнтерХанданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, де Врей, Далберт, Гальярдини, Асамоа, Политано, Икарди, Карамо, Мартинес.
ЛионГоржлен, Дюбуа, Рафаэл, Соле, Диоп, Мартинш Перейра, Ферри, Ндомбеле, Терье, Диас, Маолида.
Предупреждения:
Диоп (39), Мартинш Перейра (43).
Реал Мадрид Испания – Ювентус Италия
Дата проведения
5 августа, 01.05, «FedEx Field»
Онлайн матча
Милан Италия – Барселона Испания
Дата проведения
5 августа, 03.05, «Levi's Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь International Champions Cup

 
 
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Европейские команды проведут очередные матчи в рамках International Champions Cup.
 
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