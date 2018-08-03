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International Champions Cup. «Интер» против «Лиона», «Реал» играет с «Ювентусом», «Милан» – «Барселона»
04.08.2018 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Европейские команды проведут очередные матчи в рамках International Champions Cup.
International Champions Cup
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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International Champions Cup. «Интер» против «Лиона», «Реал» играет с «Ювентусом», «Милан» – «Барселона»
Европейские команды проведут очередные матчи в рамках International Champions Cup.
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