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Солодовников о поражении от «Слонима»: «Это позор. Теперь я в таком же дерьме, как и все они»

04.08.2018 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Лиды» Сергей Слодовников назвал позором сегодняшнее поражение «Слонима» (0:1), передает пресс-служба клуба.  

– Комментариев никаких. Это позор! Так играть при своих болельщиках... Мне просто стыдно за команду и за действия футболистов. Уже и извинялись перед болельщиков, но происходит все то же. На своем веку давно таких слабых матчей в исполнении подопечных я не видел. Мы заслужено проиграли и мне очень стыдно за такую игру.

– То есть все связываете с личными качествами футболистов? Не проявили характер?

– Да. С первых минут мы играли плохо. Я понимаю, где-то можно устать и ошибаться во втором тайме, а тут с самых первых минут! Это только психология, только настрой, только отношение к болельщикам и к команде. Теперь я в таком же дерьме, как и все они, – сказал Солодовников. 

После 16 туров (15 сыгранных матчей) «Лида» с 24 очками занимает четвертое место в первой лиге. Команда на 14 баллов отстает от второй строчки, которая дает путевку в высший дивизион. 

За последние 5 матчей чемпионата «Лида» набрала 5 очков, забив и пропустив по 3 гола. 

 
 
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Главный тренер «Лиды» Сергей Слодовников назвал позором сегодняшнее поражение «Слонима» (0:1), передает пресс-служба клуба.
 
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