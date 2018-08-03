|
Денис Глушаков: «Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака»
04.08.2018 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
«На болельщиков «Локомотива» не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста. А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю? Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них.
К кому обращаться? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» - сказал Глушаков.
Глушаков перешел из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оговорился о своей клубной принадлежности, комментируя оскорбления болельщиков «Локомотива» в свой адрес во время дерби...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)