Денис Глушаков: «Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков оговорился о своей клубной принадлежности, комментируя оскорбления болельщиков в свой адрес во время дерби (0:0).

«На болельщиков «Локомотива» не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста. А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю? Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них.

К кому обращаться? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» - сказал Глушаков.

Глушаков перешел из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году.