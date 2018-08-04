Дмитрий Бивол победил Айзека Чилембу и защитил титул WBA

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сохранил титул, победив претендента из Африки Айзека Чилембу. Бой прошел в Атлантик-Сити, США.

Судьи единогласно отдали победу россиянину – 120-108, 116-112, 120-108.

Для Бивола эта победа стала 14-й в профи при отсутствии поражений. Это пятая защита титула Бивола. Чилемба потерпел шестое поражение в 33 боях.