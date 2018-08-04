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Дмитрий Бивол победил Айзека Чилембу и защитил титул WBA
05.08.2018 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сохранил титул, победив претендента из Африки Айзека Чилембу. Бой прошел в Атлантик-Сити, США.
Судьи единогласно отдали победу россиянину – 120-108, 116-112, 120-108.
Для Бивола эта победа стала 14-й в профи при отсутствии поражений. Это пятая защита титула Бивола. Чилемба потерпел шестое поражение в 33 боях.
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сохранил титул, победив претендента из Африки Айзека Чилембу.
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