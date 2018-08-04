Элейдер Альварес нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом и потерял пояс.

В седьмом раунде Альварес дважды отправлял россиянина в нокдаун, после третьего нокдауна судья остановил бой.

У Элейдера Альвареса 24-я победа при отсутствии поражений. Для Сергея Ковалева это поражение стало третьим в карьере при 32 победах и одном ничейном результате. Ранее он дважды проиграл Андре Уорду.