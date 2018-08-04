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Элейдер Альварес нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе
05.08.2018 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом и потерял пояс.
В седьмом раунде Альварес дважды отправлял россиянина в нокдаун, после третьего нокдауна судья остановил бой.
У Элейдера Альвареса 24-я победа при отсутствии поражений. Для Сергея Ковалева это поражение стало третьим в карьере при 32 победах и одном ничейном результате. Ранее он дважды проиграл Андре Уорду.
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Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом и потерял пояс.
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