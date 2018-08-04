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Турецкий «Ени Малатьяспор» вышел на матч в футболках с фото Озила: «Мы с тобой, нет расизму»

05.08.2018 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турецкий клуб «Ени Малатьяспор» поддержал полузащитника «Арсенала» и сборной Германии Месута Озила.

Команда из Малатьи победила в товарищеском матче «Газишехир Газиантеп» (2:1). Игроки «Ени Малатьяспора» перед стартовым свистком вышли на поле в футболках с фото Озила.

На футболках была надпись: «Seninleyiz. Irkçılığa hayır» – «Мы с тобой. Нет расизму».

Озил нынешним летом ушел из сборной Германии и обвинил президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в расистском отношении.

Ранее полузащитник подвергся публичной критике в Германии, сфотографировавшись с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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