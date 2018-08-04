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Кубок губернатора Нижегородской области. Минское «Динамо» против «Торпедо»
05.08.2018 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Нижнем Новгороде стартует традиционный предсезонный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области.
Кубок губернатора Нижегородской области
Динамо Москва – Динамо Рига – 12.00
Автомобилист – Спартак – 15.00
Торпедо – Динамо Минск – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Нижнем Новгороде стартует традиционный предсезонный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области.
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