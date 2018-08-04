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Кубок губернатора Нижегородской области. Минское «Динамо» против «Торпедо»

05.08.2018 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Нижнем Новгороде стартует традиционный предсезонный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области. 

Кубок губернатора Нижегородской области

Динамо Москва – Динамо Рига – 12.00

Автомобилист – Спартак – 15.00

Торпедо – Динамо Минск – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Нижнем Новгороде стартует традиционный предсезонный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области.
 
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