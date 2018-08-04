В случае поражения от «Карабаха» БАТЭ может сыграть с «Шерифом» или юрмальским «Спартаком» в раунде плей-офф Лиги Европы

Стали известны возможные соперники в раунде плей-офф Лиги Европы в случае вылета борисовчан из Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 6 августа в Ньоне.

Раунд плей-офф

Путь чемпионов

Корзина 2

Сеяные

«Мальме» (Швеция)/«Видеотон» (Венгрия)

(Шотландия)/АЕК (Афины, Греция)

«Карабах» (Азербайджан)/ (Беларусь)

«Лудогорец» (Болгария) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

Несеяные

«Шериф» (Молдова) / «Валюр» (Исландия)

Юрмала (Латвия) / «Судува» (Литва)

«ТНС» (Уэльс) / «Митьюлланд» (Дания)

Кутаиси (Грузия) / «Кукеси» (Албания)

Клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов, автоматически становятся сеяными. К ним добавится победитель пары /«Зриньски», потому что у болгар самый высокий рейтинг среди остальных команд.

Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским .