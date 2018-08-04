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В случае поражения от «Карабаха» БАТЭ может сыграть с «Шерифом» или юрмальским «Спартаком» в раунде плей-офф Лиги Европы

05.08.2018 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны возможные соперники БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы в случае вылета борисовчан из Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 6 августа в Ньоне. 

Лига Европы

Раунд плей-офф

Путь чемпионов 

Корзина 2

Сеяные

«Мальме» (Швеция)/«Видеотон» (Венгрия)

«Селтик» (Шотландия)/АЕК (Афины, Греция) 

«Карабах» (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь)

«Лудогорец» (Болгария) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

Несеяные

«Шериф» (Молдова) / «Валюр» (Исландия)

«Спартак» Юрмала (Латвия) / «Судува» (Литва)

«ТНС» (Уэльс) / «Митьюлланд» (Дания)

«Торпедо» Кутаиси (Грузия) / «Кукеси» (Албания)

Клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов, автоматически становятся сеяными. К ним добавится победитель пары «Лудогорец»/«Зриньски», потому что у болгар самый высокий рейтинг среди остальных команд. 

Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа. 

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским «Карабахом».

 

 
 
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Стали известны возможные соперники БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы в случае вылета борисовчан из Лиги чемпионов.
 
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