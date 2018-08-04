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В случае поражения от «Карабаха» БАТЭ может сыграть с «Шерифом» или юрмальским «Спартаком» в раунде плей-офф Лиги Европы
05.08.2018 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны возможные соперники
Раунд плей-офф
Путь чемпионов
Корзина 2
Сеяные
«Мальме» (Швеция)/«Видеотон» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)/
«Лудогорец» (Болгария) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
Несеяные
«Шериф» (Молдова) / «Валюр» (Исландия)
«ТНС» (Уэльс) / «Митьюлланд» (Дания)
Клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов, автоматически становятся сеяными. К ним добавится победитель пары
Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским
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В случае поражения от «Карабаха» БАТЭ может сыграть с «Шерифом» или юрмальским «Спартаком» в раунде плей-офф Лиги Европы
Стали известны возможные соперники БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы в случае вылета борисовчан из Лиги чемпионов.
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