|
Ильченко включена в состав сборной России ЧМ-2018 по летнему биатлону
05.08.2018 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренеры женской сборной России по биатлону определились с составом команды на летний чемпионат мира в Чехии, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителя команды на ЧМ-2018 Александра Селифонова.
Сборная России
Женщины: Екатерина Юрлова, Маргарита Васильева, Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова,
Юниорки: Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Анастасия Халиуллина, Анна Терехова, Юлия Сидоркина, Анна Григорьева, Алена Юлина (резерв).
Юрлова, Васильева и Васнецова попали в состав тренерским решением, остальные спортсменки отобрались на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.
Чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место с 22 по 26 августа.
Напомним, в 2015 году Ильченко приняла белорусское гражданство и начала выступление за сборную страны. Но ее, в основном, заявляли на этапы Кубка IBU.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренеры женской сборной России по биатлону определились с составом команды на летний чемпионат мира в Чехии, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)