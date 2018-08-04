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Марадона поддержал Мадуро после покушения

05.08.2018 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона в своем инстаграме поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро после покушения на него.

«Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ.Силы тебе, дорогой друг!», – написал Марадона. 

Вчера в Каракасе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал, но были ранены несколько охранников.

Сам Мадуро считает, что к покушению причастна Колумбия.

 

 
 
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона в своем инстаграме поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро после покушения на него.
 
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