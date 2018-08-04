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Минское «Динамо» играло против «Зенита» 77 раз. У команд равное количество побед
05.08.2018 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
9 августа минское
Команды 77 раз играли друг с другом в чемпионате и Кубке СССР. Интересно, что статистика встреч почти равная. Результаты всех матчей «Динамо» и «Зенита» можно посмотреть
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9 августа минское «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы примет «Зенит».
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