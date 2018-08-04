Минское «Динамо» играло против «Зенита» 77 раз. У команд равное количество побед

9 августа минское в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы примет .

Команды 77 раз играли друг с другом в чемпионате и Кубке СССР. Интересно, что статистика встреч почти равная. Результаты всех матчей «Динамо» и «Зенита» можно посмотреть здесь .





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