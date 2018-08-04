«Гомель» сыграл со своими фанатами

Футболисты «Гомеля» на своей базе провели товарищеский матч с фанатами клуба, передает официальный сайт «зелено-белых» .

«Два тайма, дополнительное время, серия пенальти, а в итоге победила дружба! Хорошая традиция, которая лишний раз напоминает, что все мы ― одна команда!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.









Фото: «Гомель» .