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«Гомель» сыграл со своими фанатами

05.08.2018 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболисты «Гомеля» на своей базе провели товарищеский матч с фанатами клуба, передает официальный сайт «зелено-белых»

«Два тайма, дополнительное время, серия пенальти, а в итоге победила дружба! Хорошая традиция, которая лишний раз напоминает, что все мы ― одна команда!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

«Гомель» сыграл со своими фанатами

«Гомель» сыграл со своими фанатами

Фото: «Гомель»

 
Теги: Гомель
 
 
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Футболисты «Гомеля» на своей базе провели товарищеский матч с фанатами клуба, передает официальный сайт «зелено-белых».
 
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