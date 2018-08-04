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«Гомель» сыграл со своими фанатами
05.08.2018 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболисты «Гомеля» на своей базе провели товарищеский матч с фанатами клуба, передает официальный сайт
«Два тайма, дополнительное время, серия пенальти, а в итоге победила дружба! Хорошая традиция, которая лишний раз напоминает, что все мы ― одна команда!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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Футболисты «Гомеля» на своей базе провели товарищеский матч с фанатами клуба, передает официальный сайт «зелено-белых».
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