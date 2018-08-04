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Фурман взяла золото на чемпионате Европы по академической гребле

05.08.2018 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Глазго продолжается чемпионат Европы по академической гребле. Белоруска Елена Фурман выиграла заезд легковесных одиночек.

Академическая гребля

Чемпионат Европы

Глазго

Одиночки, легковесные

2000 метров

1. Елена Фурман (Беларусь) – 7:41.60
2. Лаура Тарантола (Франция) – + 4.34
3. Клара Гуэрра (Италия) – + 6.11

Это первая медаль Беларуси на турнире. В общем зачете белорусы занимают восьмое место. 

 
 
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В Глазго продолжается чемпионат Европы по академической гребле.
 
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