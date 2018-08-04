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Фурман взяла золото на чемпионате Европы по академической гребле
05.08.2018 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Глазго продолжается чемпионат Европы по академической гребле. Белоруска Елена Фурман выиграла заезд легковесных одиночек.
Академическая гребля
Чемпионат Европы
Глазго
Одиночки, легковесные
2000 метров
1. Елена Фурман (Беларусь) – 7:41.60
Это первая медаль Беларуси на турнире. В общем зачете белорусы занимают восьмое место.
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В Глазго продолжается чемпионат Европы по академической гребле.
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